У Нацбанку повідомили, чи вплинуть виплати МВФ на валютний ринок

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Повний розрахунок з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, а також виплати заборгованості за єврооблігаціями, емітованими в іноземній валюті, та відсотків за ними не вплинули на валютний ринок, оскільки були закладені в макроекономічні прогнози НБУ. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"Цього тижня Україна повністю розрахувалась з Міжнародним валютним фондом по програмі stand-by, яка була започаткована в 2014 році, а також Міністерство фінансів виплатило заборгованість по єврооблігаціях, емітованих в іноземній валюті, та відсотки по них. Ці виплати були закладені в наші макроекономічні прогнози, і абсолютно ніяк не вплинули на валютний ринок", - зазначив Смолій.

За його словами, виплати були передбачені в графіку обслуговування боргу, тому ризики їх впливу на валютний ринок були нівельовані.

Нагадаємо, днями Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою в 2014 році.

Також Україна погасила євробонди на 661 млн дол., випущені в листопаді 2015 року у межах реструктуризації, а також нараховані відсотки обсягом 444 млн дол.

Українські Національні Новини

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