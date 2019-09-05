У Нацбанку повідомили, чи вплинуть виплати МВФ на валютний ринок

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Повний розрахунок з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, а також виплати заборгованості за єврооблігаціями, емітованими в іноземній валюті, та відсотків за ними не вплинули на валютний ринок, оскільки були закладені в макроекономічні прогнози НБУ. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.