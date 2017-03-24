В НАТО готовы подстроиться под график госсекретаря США - СМИ

"Если в ближайшее время не удастся договориться (с Р.Тиллерсон - ред.), то встреча глав МИД состоится как запланировано - 5-6 апреля", - заявили дипломаты.

Издание отмечает, что сейчас идет дискуссия о встрече министров иностранных дел стран НАТО в Италии 10-11 апреля, однако 31 марта является лучшей датой.

Также отмечается, что в настоящее время официальный представитель НАТО заявил, что никаких решений (относительно новой даты переговоров - ред.) пока нет.

Напомним, 21 марта сообщалось, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует пропустить встречу с министрами иностранных дел НАТО в следующем месяце , чтобы остаться в Соединенных Штатах во время ожидаемого визита президента Китая и собирается в Россию позже в апреле.