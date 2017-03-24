У НАТО готові підлаштуватись під графік держсекретаря США - ЗМІ

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністри закордонних справ країн НАТО готові перенести зустріч з новим держсекретарем США Рексом Тіллерсоном на 31 березня, замість запланованої раніше зустрічі 5-6 квітня, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Якщо найближчим часом не вдасться домовитися (з Р.Тіллерсоном – ред.), то зустріч глав МЗС відбудеться як заплановано – 5-6 квітня", – заявили дипломати.

Видання зазначає, що наразі йде дискусія щодо зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Італії 10-11 квітня, проте 31 березня є кращою датою.

Також наголошується, що наразі офіційний представник НАТО заявив, що жодних рішень (щодо нової дати переговорів – ред.) поки немає.

Нагадаємо, 21 березня повідомлялось, що Держсекретар США Рекс Тіллерсон планує пропустити зустріч з міністрами закордонних справ НАТО наступного місяця, щоб залишитися у Сполучених Штатах під час очікуваного візиту президента Китаю і збирається в Росію пізніше в квітні.

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