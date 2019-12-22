В следующем году на судьбу Украины повлияют три великих соединения планет - астролог

"В 2020 году произойдут три великих соединения дальних планет. Происходит завершение и начало трех новых больших социальных циклов, которые могут принести значимые перемены в мире – в идеях, открытиях, технологиях, экономических и политических тенденциях. Все три планеты – Плутон, Сатурн и Юпитер, делая последовательно аспекты соединения друг с другом, будут проходить в гороскопе Украины. Они помогут Украине проявить свою индивидуальность, инициативу, смело заявить о себе миру", - отметила Осипенко.

Так, по словам астролога, 12 января произойдет соединение Сатурна с Плутоном (бывает раз в 35-40 лет) в 23-м градусе Козерога, символизирующем дальновидность и благоразумие. Это цикл символизирует большие политические повороты в борьбе за власть и мировое господство.

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5 апреля, 30 июня и 12 ноября произойдет в знаке Козерог соединение Юпитера с Плутоном, которое бывает 1 раз в 13 лет и описывает перемены в финансовой системе и перераспределение финансовых потоков и собственности. Развитие экономики в период такого соединения начинает замедляться.

Третьим событием 2020 года станет соединение двух самых больших планет Солнечной системы Юпитера с Сатурном, которое произойдет 21 декабря, в день зимнего солнцестояния. Бывает такое явление 1 раз в 20 лет. Соединяются эти планеты в 1-м градусе Водолея и открывают воздушное 200-летие, в течение которого будут делать акцент на развитии информационных технологий, транспорта, электронных денег и т.д.

Кроме того, как отметила эксперт, 1-й градус Водолея, в котором Юпитер и Сатурн закладывают свой новый цикл, сильно резонирует с гороскопом Украины, так как включают планету Сатурн. "Система законов и органов власти должна быть существенным образом преобразована благодаря развитию экологии сознания, свободы выбора общества и информационных технологий", - уточнила она.

Напомним, все важные дела уходящего года следовало завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.