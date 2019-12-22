У наступному році на долю України вплинуть три великих з'єднання планет - астролог

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У наступному 2020 році на долю України вплинуть три великих з'єднання далеких планет, які дозволять країні заявити про себе в світі. Такий прогноз зробила доктор астропсихології і інтегративної психології доктор, зав. кафедрою астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.