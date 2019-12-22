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У наступному році на долю України вплинуть три великих з'єднання планет - астролог

У наступному році на долю України вплинуть три великих з'єднання планет - астролог

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У наступному 2020 році на долю України вплинуть три великих з'єднання далеких планет, які дозволять країні заявити про себе в світі. Такий прогноз зробила доктор астропсихології і інтегративної психології доктор, зав. кафедрою астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.

"У 2020 році відбудуться три великих з'єднання далеких планет. Відбувається завершення і початок трьох нових великих соціальних циклів, які можуть принести значні зміни в світі - в ідеях, відкриттях, технологіях, економічних і політичних тенденціях. Всі три планети - Плутон, Сатурн і Юпітер, роблячи послідовно аспекти з'єднання один з одним, будуть проходити в гороскопі України. Вони допоможуть Україні проявити свою індивідуальність, ініціативу, сміливо заявити про себе світові", - зазначила Осипенко.

Так, за словами астролога, 12 січня відбудеться з'єднання Сатурна з Плутоном (буває раз в 35-40 років) в 23-му градусі Козерога, що символізує далекоглядність і розсудливість. Це цикл символізує великі політичні повороти в боротьбі за владу і світове панування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З'єднання Юпітера з Сатурном і затемнення: найзнаменніші астрономічні події 2020 року

5 квітня, 30 червня і 12 листопада відбудеться в знаку Козеріг з'єднання Юпітера з Плутоном, яке буває 1 раз на 13 років і описує зміни у фінансовій системі і перерозподіл фінансових потоків і власності. Розвиток економіки в період такого з'єднання починає сповільнюватися.

Третьою подією 2020 року стане поєднання двох найбільших планет Сонячної системи Юпітера з Сатурном, яке відбудеться 21 грудня, в день зимового сонцестояння. Буває таке явище 1 раз на 20 років. З'єднуються ці планети в 1-му градусі Водолія і відкривають повітряне 200-річчя, протягом якого будуть робити акцент на розвитку інформаційних технологій, транспорту, електронних грошей і т.д.

Крім того, як зазначила експерт, 1-й градус Водолія, в якому Юпітер і Сатурн закладають свій новий цикл, сильно резонує з гороскопом України, так як включають планету Сатурн. "Система законів і органів влади повинна бути істотно перетворена завдяки розвитку екології свідомості, свободи вибору суспільства та інформаційних технологій", - уточнила вона.

Нагадаємо, всі важливі справи року, що минає слід завершити до 21 грудня, оскільки вже з 22 грудня і до кінця поточного року буде несприятливий період.

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