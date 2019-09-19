В Нафтогазе рассказали, что обсуждают на газовых переговорах в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Брюсселе в рамках трехсторонних газовых переговоров идет работа над решением для обеспечения надежных и конкурентоспособных поставок газа в регионе. Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter, передает УНН.
"Начало нового раунда переговоров по транзиту газа после 2019 года с двосторонных переговоров с Марошем Шефчовичем в Еврокомиссии. Работаем над решением, которое заслуживает доверия, основанным на законодательстве ЕС, для обеспечения надежного и конкурентоспособного поставок газа в регионе", - отметили в компании.
Напомним, 19 сентября утром в Брюсселе стартовали переговоры Украины и ЕС перед газовой встречей с РФ.
Как сообщал УНН, Украина, Россия и ЕС собираются 19 сентября на трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе.