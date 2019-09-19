У Нафтогазі розповіли, що обговорюють на газових переговорах у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Брюсселі у межах тристоронніх газових переговорів йде робота над рішенням для забезпечення надійного та конкурентоспроможного постачання газу в регіоні. Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз України" у Twitter, передає УНН.
"Початок нового раунду переговорів щодо транзиту газу після 2019 року з двосторонных переговорів з Марошем Шефчовичем у Єврокомісії. Працюємо над рішенням, яке заслуговує довіри, заснованим на законодавстві ЄС, для забезпечення надійного та конкурентоспроможного постачання газу в регіоні", - зазначили у компанії.
Нагадаємо, 19 вересня зранку у Брюсселі стартували переговори України і ЄС перед газовою зустріччю з РФ.
Як повідомляв УНН, Україна, Росія та ЄС збираються 19 вересня на тристоронні газові переговори у Брюсселі.