В Нафтогазе рассказали, кто может купить газ на зиму по летней цене

"Кто получает субсидии, и дальше будут получать субсидии. И этот "газовый запас" рассчитан, очевидно, не на них. Но есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии. Для таких потребителей был предложен такой продукт, когда они платят по текущей цене. Таким образом зимой у них будет газ, который они купили по летней, более низкой цене. Как говорят в Украине, запас карман не прожжет. Мы не ожидаем какую-то значительную сумму, особенно, что эти деньги идут не напрямую, а через облгазсбыты", - сообщил Витренко.

Он также назвал объем запасов газа в подземных хранилищах. По его словам, в Украине сейчас 17,4 млрд куб. м газа, продолжается накопление топлива. В Нафтогазе планируют закачать 20 млрд куб. м газа к началу отопительного сезона. Это примерно на 4 млрд куб. м больше, чем в предыдущие годы.

Напомним, группа Нафтогаз запустила новый продукт для бытовых потребителей "Газовый запас" в рамках акции #ТвояЭнергонезависимость. Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.