У Нафтогазі розповіли, хто може купити газ на зиму за літньою ціною
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Купити газ на опалювальний сезон наперед за літньою ціною зможе тільки певна категорія споживачів. Про розповів виконавчий директор Групи Нафтогаз Юрій Вітренко у інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.
"Хто отримує субсидії, і далі будуть отримувати субсидії. І цей "газовий запас" розрахований, очевидно, не на них. Але є люди, які можуть заплатити за газ без субсидії. Для таких споживачів був запропонований такий продукт, коли вони сплачують за поточною ціною. Таким чином взимку у них буде газ, який вони купили за літньою, більш низькою ціною. Як кажуть в Україні, запас кишені не пропалить. Ми не очікуємо якусь значну суму, особливо, що ці гроші йдуть не напряму, а через облгаззбути", - повідомив Вітренко.
Він також назвав обсяг запасів газу в підземних сховищах. За його словами, в Україні зараз 17,4 млрд куб. м газу, продовжується накопичення палива. У Нафтогазі планують закачати 20 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону. Це приблизно на 4 млрд куб. м більше, ніж у попередні роки.
Нагадаємо, група Нафтогаз запустила новий продукт для побутових споживачів "Газовий запас" у межах акції #ТвояEнергонезалежність. Побутові споживачі зможуть придбати газ у вересні за низькою літньою ціною і використати його протягом опалювального сезону.