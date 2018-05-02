В "Нафтогазе" прокомментировали новые правила предоставления субсидий

“В целом могу только приветствовать решение правительства по жилищным субсидиям. О чем так долго говорили и убеждали произошло. Не все, конечно, но шаг однозначно в правильном направлении. Надеюсь, что следующим важным шагом будет денежная монетизация субсидий на уровне потребителя. Это кардинально изменит мотивацию субсидиантов к экономному потреблению ресурсов и газа, в частности”, - отметил Хабатюк.

Представитель компании выделил следующие основные изменения:



Социальный норматив на природный газ для отопления снизился на 10%. При этом снижение будет более существенным для Винницкой и Хмельницкой областей — на 15%, для Тернопольской — на 19%. Вместе с тем для отдельных регионов (Закарпатская и Луганская области) он практически не изменится, а для Николаевской области даже вырастет на 3,5%.



Для информации: с 2014 года социальный норматив на природный газ для отопления пересматривался четыре раза и снизился с 11 до 4,5 м3/м2 отапливаемой площади.

“Мониторинг потребления в ОЗП 2016/17 показал, что удельное потребление на отопление субсидиантами существенно выше, чем несубсидиантами, что является следствием как завышенных социальных нормативов, так и отсутствием стимулов к экономному потреблению газа”, — добавил Хабатюк.



Социальные нормативы на газ и электроэнергию для отопления приблизились к энергетическим эквивалентам.



С 1 мая соцнорматив на газ — 4,5 м3/м2 в месяц, что эквивалентно полезной теплоте 30-35 кВт*ч/м2/мес;

На электроэнергию — 30 кВт*ч/м2/мес., что соответствует полезной теплоте 29 кВт*ч/м2/мес.

При этом социальный норматив на тепловую энергию остался без изменений — 0,0431 Гкал/м2 в месяц, что эквивалентно 50 кВт*ч/м2/мес. или в 1,4-1,7 раза больше, чем на газ и электроэнергию.

Для информации: в прошлом ОЗП эти социальные нормативы существенно отличались и составили 5 м3/м2 в месяц (или 34-39 кВт*ч/м2 полезной теплоты) и 51 кВт*ч/м2 в месяц (или 50 кВт*ч/м2 полезной теплоты), соответственно. В ОЗП 2015/2016 этот разрыв был еще больше.

В то же время, Хабатюк заметил, что остались вопросы, которые вызывают беспокойство:



Решение о назначении субсидии во многих случаях принимаются комиссией, в частности базируется на акте обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Это может привести к принятию субъективных решений и создает коррупционные риски.



Непонятно почему доходы от размещения депозитов не учитываются в совокупном доходе при назначении субсидий.



Трудно объяснить почему для ФЛП второй (их около 0,6 млн) и третьей группы (их около 0,43 млн), у которых годовой доход до 1,5 и 5 млн грн соответственно, условный доход установлен на уровне 7,5 и 11,2 тыс грн.



Как и сейчас предполагается, что перерасчет субсидий происходит от управления соцзащиты к поставщику и не предусмотрено варианта, что потребитель изменит поставщика, например, газа. Процедура перечисления остатков субсидии от старого поставщика газа к новому остается не урегулированной.



Почему субсидия предоставляется на текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома? По меньшей мере странно, потому что владельцы индивидуальных домов не получают никаких субсидий на текущий ремонт. Почему средства налогоплательщиков могут расходоваться на ремонт общей собственности, а на ремонт частной собственности — нет?



Напомним, в правительстве объяснили, что изменилось в системе предоставления субсидий.