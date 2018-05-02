У "Нафтогазі" прокоментували нові правила надання субсидій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У “Нафтогазі” схвалили нововведення запроваджені урядом щодо надання житлових субсидій. Водночас, у компанії звернули увагу і на низку невирішених проблем. Про це у Facebook повідомив заступник керівника департаменту енергоефективності “Нафтогазу України” Олексій Хабатюк, передає УНН.
“В цілому можу лише вітати рішення уряду по житловим субсидіям. Про що так довго говорили та переконували сталося. Не все, звичайно, але крок однозначно в правильному напрямку. Маю надію, що наступним важливим кроком буде грошова монетизація субсидій на рівні споживача. Це кардинально змінить мотивацію субсидіантів до ощадного споживання ресурсів і газу, зокрема”, — зауважив Хабатюк.
Представник компанії виділив такі головні зміни:
-
- Соціальний норматив на природний газ для опалення знизився на 10%. При цьому зниження буде більш суттєвим для Вінницької та Хмельницької областей — на 15%, для Тернопільської — на 19%. Разом з тим для окремих регіонів (Закарпатська та Луганська області) він практично не зміниться, а для Миколаївської області навіть зросте на 3,5%.
-
Для інформації: з 2014 року соціальний норматив на природний газ для опалення переглядався чотири рази та знизився з 11 до 4,5 м3/м2 опалювальної площі.
“Моніторинг споживання в ОЗП 2016/17 показав, що питоме споживання на опалення субсидіантами є суттєво вищим ніж несубсидіантів, що є наслідком як завищених соціальних нормативів, так і відсутністю стимулів до економного споживання газу”, — додав Хабатюк.
-
- Соціальні нормативи на газ та електроенергію для опалення наблизились за енергетичним еквівалентом.
-
Для інформації: в минулому ОЗП ці соціальні нормативи суттєво відрізнялися та становили 5 м3/м2 на місяць (або 34-39 кВт*год/м2 корисної теплоти) та 51 кВт*год/м2 на місяць (або 50 кВт*год/м2 корисної теплоти), відповідно. В ОЗП 2015/2016 цей розрив був ще більшим.
Водночас, Хабатюк зауважив, що лишились питання, які викликають занепокоєння:
-
- Рішення про призначення субсидії в багатьох випадках приймаються комісією, яка зокрема базується на акті обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Це може призвести до прийняття суб’єктивних рішень та створює корупційні ризики.
-
- Не зрозуміло чому доходи від розміщення депозитів не враховуються до сукупного доходу при призначені субсидій.
-
- Важко пояснити чому для ФОПів другої (їх близько 0,6 млн) та третьої групи (їх близько 0,43 млн), у яких річний дохід до 1,5 та 5 млн грн, відповідно, умовний дохід встановлено на рівні 7,5 та 11,2 тис грн.
-
- Як і зараз передбачається, що перерахування субсидій відбувається від управління соцзахисту до постачальника і не передбачено варіанту, що споживач змінить постачальника, наприклад, газу. Процедура перерахування залишків субсидії від старого постачальника газу новому залишається не врегульованою.
-
- Чому субсидія надається на поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку? Щонайменше це дивно, бо власники індивідуальних будинків не отримують жодних субсидій на поточний ремонт. Чому кошти платників податків можуть витрачатися на ремонт спільної власності, а на ремонт приватної власності — ні?
-
Нагадаємо, в уряді пояснили, що змінилось у системі надання субсидій.