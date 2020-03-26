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В Нафтогазе сообщили о ситуации с добычей собственного газа в Украине

В Нафтогазе сообщили о ситуации с добычей собственного газа в Украине

Киев  •  УНН

 • 43626 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украине пока не налажен процесс, который давал бы Нафтогазу так и другим компаниям возможность бурить новые месторождения газа. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Нам необходимо получить доступ к новым крупных газовым месторождениям, которые могут давать экономически целесообразную добычу. У нас есть открытые месторождения, но все они — относительно маленького размера. Пока, давайте возьмем конкретный пример: в прошлом году в июле правительство провело конкурс на большой площади, так называемые соглашения о разделе продукции (СРП). Есть победители, 9 плоскостей, они большие, 4 получил Нафтогаз. Ни с одной из этих компаний, выигравших конкурсы, до сих пор контракты не подписаны. Без подписания этих контрактов мы не можем начать разведку. Без разведки мы не сможем бурить”, — сказал Коболев.

По его словам, очень важно, чтобы был прозрачный, эффективный и быстрый подход для того, чтобы дать как Нафтогазу так и другим компаниям возможность разведывать и бурить новые месторождения газа.

“Пока этот процесс не налажен. К сожалению, при предыдущей власти очень много месторождений отдавались непрозрачным способом — их получали пустые компании, ничего с ними не делали. Недавно одна такая компания просто перепродала свою площадь другом частному владельцу. Разница между ценой, которую компания заплатила за лицензию, и ценой, по которой она продала другой частной компании — сумасшедшая. Газ при этом никто там не искал, добычи на этой плоскости до сих пор нет”, — добавил очидьник Нафтогаза.

Напомним, в Украине в феврале стартовали 12 аукционов по продаже разрешений на недропользование на нефтегазовых участках.

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