В НАБУ установили чиновников ПАО "Укргаздобыча", причастных к хищению газа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Национальное бюро расследований в рамках уголовного производства по подозрению Александра Онищенко в совершении ряда уголовных преступлений уже сообщили о подозрении 16 лицам, шестерым из них - избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в НАБУ в ответ на информационный запрос.
Так, А.Онищенко подозревается детективами НАБУ в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4. ст .. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Восемь человек в рамках данного уголовного производства объявлены в розыск.
Кроме того, как сообщили в НАБУ, детективы установили должностных лиц ПАО "Укргаздобыча", причастных к хищению природного газа.
"Решается вопрос о квалификации их действий", - добавили в бюро.
Напомним, как сообщал УНН, по словам нардепа М. Полякова, в Лондоне продолжается суд по коррупции в "Укргаздобыче" .
Также, по его словам, достаточно вероятным является отстранение А. Прохоренко (глава УГД - ред.) от занимаемой должности.
По данным Нацполиции, против должностных лиц "Укргаздобыча" расследуется пять уголовных производств .