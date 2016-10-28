У НАБУ встановили чиновників ПАТ “Укргазвидобування”, причетних до розкрадання газу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Національне бюро розслідувань в рамках кримінального провадження за підозрою Олександра Онищенка у вчиненні низки кримінальних правопорушень вже повідомили про підозру 16 особам, шістьом з них — обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили в НАБУ у відповідь на інформаційний запит.
Так, О.Онищенко підозрюється детективами НАБУ у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 . ст.. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Восьмеро осіб в рамках даного кримінального провадження оголошено в розшук.
Крім того, як повідомили у НАБУ, детективи встановили посадових осіб ПАТ “Укргазвидобування”, які причетні до розкрадання природного газу.
“Вирішується питання про кваліфікацію їх дій”, — додали в бюро.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа М. Полякова, у Лондоні триває суд щодо корупції в “Укргазвидобуванні”.
Також, за його словами, досить ймовірним є відсторонення О. Прохоренка (очільник УГВ, — ред.) від займаної посади.
За даними Нацполіції, проти службових осіб “Укргазвидобування” розслідується п’ять кримінальних проваджень.