У НАБУ встановили чиновників ПАТ “Укргазвидобування”, причетних до розкрадання газу

Так, О.Онищенко підозрюється детективами НАБУ у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 . ст.. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Восьмеро осіб в рамках даного кримінального провадження оголошено в розшук.

Крім того, як повідомили у НАБУ, детективи встановили посадових осіб ПАТ “Укргазвидобування”, які причетні до розкрадання природного газу.

“Вирішується питання про кваліфікацію їх дій”, — додали в бюро.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами нардепа М. Полякова, у Лондоні триває суд щодо корупції в “Укргазвидобуванні”.

Також, за його словами, досить ймовірним є відсторонення О. Прохоренка (очільник УГВ, — ред.) від займаної посади.

За даними Нацполіції, проти службових осіб “Укргазвидобування” розслідується п’ять кримінальних проваджень.