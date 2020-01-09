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В НАБУ сообщили о международных запросах на правовую помощь по одному из дел Злочевского

В НАБУ сообщили о международных запросах на правовую помощь по одному из дел Злочевского

Киев  •  УНН

 • 22486 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В деле о тендере Минэкологии времен Николая Злочевского относительно спутниковых снимков Национальное антикоррупционное бюро направило запросы о международной правовой помощи в Австрию, Испанию, Латвию и Кипр. Об этом в ответе на запрос сообщили УНН в управлении внешних коммуникаций НАБУ.

"В уголовном производстве № 42014000000000181 детективы Национального бюро на протяжении 2018-2019 лет направляли запросы о международной правовой помощи в Австрийскую Республику, Королевство Испания, Латвийскую Республику и Республику Кипр. Часть запросов находится на исполнении", - говорится в ответе.

Напомним, производство было возбуждено по факту закупки услуг по дистанционному зондированию земли за счет денег из государственного бюджета. Речь шла о том, чтобы со спутника сделать фото заповедников.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они будут переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, которые расследовались относительно Злочевского.

Первое производство по уклонению от уплаты налогов было закрыто после того, как компания Burisma Злочевского оплатила 180 млн грн штрафа. Еще в одном производстве, которое касалось отмывания средств, расследование было закрыто после решения Лондонского суда, в котором было признано, что деньги Злочевский получил на свой счет от продажи одной из нефтебаз. ГПУ не смогла привести в Лондонском суде контраргументы, производство конце было закрыто. Сейчас уголовное производство находится в НАБУ.

Кроме того, еще с 2014 года шло расследование о хищении государственных ресурсов. Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии, по мнению следствия, связанным с ним фирмам, в частности речь идет и о фирме Burisma. Но дело было закрыто. Закрыли это дело детективы НАБУ, куда оно было передано Генпрокуратурой.

В еще одном производстве пока, по сообщению Генпрокурора Рябошапки, расследование прекращено, ведь Злочевский находится в розыске.

В то же время нардеп Александр Дубинский заявил, что Burisma была одним из элементов, связывающих многолетние схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.

Злочевского также подозревают в завладении деньгами на сумму 800 млн грн, а также в отмывании преступных доходов.

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