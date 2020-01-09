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У НАБУ повідомили про міжнародні запити на правову допомогу в одній зі справ Злочевського

У НАБУ повідомили про міжнародні запити на правову допомогу в одній зі справ Злочевського

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. У справі щодо тендеру Мінекології часів Миколи Злочевського стосовно супутникових знімків Національне антикорупційне бюро направило запити про міжнародну правову допомогу до Австрії, Іспанії, Латвії та Кіпру. Про це у відповіді на запит УНН повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій НАБУ.

“У кримінальному провадженні № 42014000000000181 детективи Національного бюро упродовж 2018-2019 років направляли запити про міжнародну правову допомогу до Австрійської Республіки, Королівства Іспанія, Латвійської Республіки та Республіки Кіпр. Частина запитів знаходиться на виконанні”, — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, провадження було порушене за фактом закупівлі послуг із дистанційного зондування землі за рахунок грошей з державного бюджету. Мова йшла про те щоб з супутника зробити фото заповідників.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор розповів, що Злочевський фігурує у 13 кримінальних провадженнях. Вони будуть передані на розслідування до НАБУ, СБУ і ДБР.

Раніше в Генпрокуратурі повідомили про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися щодо Злочевського.

Перше провадження щодо ухилення від сплати податків було закрито після того, як компанія Burisma Злочевського оплатила 180 млн грн штрафу. Ще в одному провадженні, яке стосувалося відмивання коштів, розслідування було закрито після рішення Лондонського суду, в якому було визнано, що гроші Злочевський отримав на свій рахунок від продажу однієї з нафтобаз. ГПУ не змогла привести в Лондонському суді контраргументи, провадження врешті було закрито. Зараз кримінальне провадження перебуває у НАБУ.

Окрім того, ще з 2014 року тривало розслідування про розкрадання державних ресурсів. Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії, на думку слідства, пов’язаних з ним фірмам, зокрема йдеться і про фірму Burisma. Але справа була закрита. Закрили цю справу детективи НАБУ, куди вона була передана Генпрокуратурою.

У ще одному провадженні наразі, за повідомленням Генпрокурора Рябошапки, розслідування припинене, адже Злочевський перебуває в розшуку.

Водночас нардеп Олександр Дубінський заявив, що Burisma була одним з елементів, що пов’язують багаторічні схеми з виведення коштів з українського бюджету на рахунки американських інвестиційних фондів.

Злочевського також підозрюють у заволодінні грошима на суму 800 млн грн, а також у відмиванні злочинних доходів.

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