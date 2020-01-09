У НАБУ повідомили про міжнародні запити на правову допомогу в одній зі справ Злочевського

КИЇВ. 9 січня. УНН. У справі щодо тендеру Мінекології часів Миколи Злочевського стосовно супутникових знімків Національне антикорупційне бюро направило запити про міжнародну правову допомогу до Австрії, Іспанії, Латвії та Кіпру. Про це у відповіді на запит УНН повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій НАБУ.