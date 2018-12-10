В МИД собрались на переговоры о передаче арестованных в Ливии моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины сегодня собрались на переговоры о передаче из Ливии украинских моряков, которые осуждены или ожидают приговора в этой стране. Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц, передает УНН.
"Сегодня в МИД Украины проводим консультации с ливийскими коллегами по консульско-правовым вопросам. Приоритетный вопрос: передача в Украину наших моряков, осужденных или ожидающих приговора в Ливии", - сообщил Заяц.
Напомним, в ноябре в Ливии освободили из плена трех украинских моряков.
Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную эксплуатацию арендованного государственного морского судна, из-за которой в акватории Ливии задержаны четырнадцать украинских моряков.