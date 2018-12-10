У МЗС зібралися на переговори про передачу арештованих у Лівії моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України сьогодні зібралися на переговори про передачу з Лівії українських моряків, які засуджені або очікують вироку у цій країні. Про це повідомив у Twitter державний секретар МЗС України Андрій Заяць, передає УНН.
"Сьогодні в МЗС України проводимо консультації з лівійськими колегами з консульсько-правових питань. Пріоритетне питання: передача до України наших моряків, що засуджені або очікують вироку в Лівії", - повідомив Заяць.
Нагадаємо, у листопаді у Лівії звільнили з полону трьох українських моряків.
Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України викрили незаконну експлуатацію орендованого державного морського судна, через яку в акваторії Лівії затримано чотирнадцять українських моряків.