В МИД выразили протест о продлении ареста Грибу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест по продлению ареста политзаключенному Павлу Грибу. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"Выражаем протест относительно незаконного продолжения ареста политзаключенному Павлу Грибу. Требуем допустить украинских врачей к Грибу", - говорится в сообщении.
Напомним, украинцу Павлу Грибу, которого задержали в Беларуси, и, по обвинению в пособничестве терроризму, арестовали в России, продлили арест до 4 мая.