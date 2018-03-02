В МИД выразили протест о продлении ареста Грибу

"Выражаем протест относительно незаконного продолжения ареста политзаключенному Павлу Грибу. Требуем допустить украинских врачей к Грибу", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцу Павлу Грибу, которого задержали в Беларуси, и, по обвинению в пособничестве терроризму, арестовали в России, продлили арест до 4 мая.