У МЗС висловили протест щодо продовження арешту Грибу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило протест щодо продовження арешту політв'язню Павлу Грибу. Про це у Twitter повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
"Висловлюємо протест щодо незаконного продовження арешту політв'язню Павлу Грибу. Вимагаємо допустити українських лікарів до Гриба", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українцю Павлу Грибу, якого затримали в Білорусі, і, за звинуваченнями у сприянні тероризму, заарештували в Росії, продовжили арешт до 4 травня.