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В МИД Украины назвали задержание адвокатов в Крыму политикой запугивания

В МИД Украины назвали задержание адвокатов в Крыму политикой запугивания

Киев • УНН

 • 9995 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины считает задержание российскими властями адвокатов в оккупированном Крыму выходом на новый уровень политики запугивания. Об этом во время брифинга сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.

"Сегодня новый виток обысков в оккупированном Крыму, фактически репрессивная машина не останавливается. Мы понимаем, что РФ делает все для того, чтобы Крым стал островом несвободы... и подавляет все свободы прав человека на полуострове. Вчера был незаконно задержан Николай Полозов, сегодня... Эмиль Курбединов. Бесспорно, это вызывает страшное беспокойство. Мы с возмущением воспринимаем такие действия оккупационных властей... Они свидетельствуют о выходе на новый уровень политики запугивания, которая уже на протяжении трех лет продолжается на полуострове, об усилении давления на крымскотатарских лидеров, об усилении давления на религиозных активистов и на независимых адвокатов", - сообщила М.Беца.

Напомним, в четверг, 26 января утром к нескольким крымским татарам в Крыму пришли с обысками. Адвоката Эмиля Курбединова задержали в Бахчисарае.

Как сообщал УНН, 25 января адвоката Николая Полозова задержали в аннексированом Крыму сотрудники ФСБ РФ.

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