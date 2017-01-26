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У МЗС України назвали затримання адвокатів у Криму політикою залякування

У МЗС України назвали затримання адвокатів у Криму політикою залякування

Київ • УНН

 • 9996 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністерство закордонних справ України вважає затримання російською владою адвокатів в окупованому Криму виходом на новий рівень політики залякування. Про під час брифінгу повідомила спікер МЗС Мар'яна Беца, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні новий виток обшуків в окупованому Криму, фактично репресивна машина не зупиняється. Ми розуміємо, що РФ робить все для того, щоб Крим став острів несвободи... і придушує всі свободи прав людини на півострові. Вчора був незаконно затриманий Микола Полозов, сьогодні... Еміль Курбедінов. Безперечно, це викликає страшне занепокоєння. Ми з обуренням сприймаємо такі дії окупаційної влади... Вони свідчать про вихід на новий рівень політики залякування, яка вже протягом трьох років триває на півострові, про посилення тиску на кримськотатарських лідерів, про посилення тиску на релігійних активістів та на незалежних адвокатів”, — повідомила М.Беца.

Нагадаємо, у четвер 26 січня зранку до кількох кримських татар у Криму прийшли з обшуками. Адвоката Еміля Курбедінова затримали в Бахчисараї.

Як повідомляв УНН, 25 січня адвоката Миколу Полозова затримали в анексованому Криму співробітники ФСБ РФ.

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