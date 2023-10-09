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В МИД ищут решение для помощи украинцам выехать из Израиля

В МИД ищут решение для помощи украинцам выехать из Израиля

Киев • УНН

 • 431900 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины ищут решение для помощи украинцам выехать из Израиля, сообщил в понедельник спикер МИД Олег Николенко, пишет УНН.

Детали

Всего за минувшие сутки, по его словам, оперативный штаб МИД Украины для оказания помощи украинцам в Израиле, работающий круглосуточно, обработал более 200 обращений граждан.

Цитата

"Фиксируем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям уехать из страны", - отметил Николенко.

Что касается сектора Газа, представитель МИД отметил, что дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинской общиной. "Прорабатываем потенциальные эвакуационные маршруты", - добавил он.

Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды.

В Израиле за минувшие сутки удалось спасти украинского мальчика и разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге страны, в то же время есть информация о возможной гибели двух других украинцев, еще одного - в секторе Газа.

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