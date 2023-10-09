В МИД ищут решение для помощи украинцам выехать из Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины ищут решение для помощи украинцам выехать из Израиля, сообщил в понедельник спикер МИД Олег Николенко, пишет УНН.
Детали
Всего за минувшие сутки, по его словам, оперативный штаб МИД Украины для оказания помощи украинцам в Израиле, работающий круглосуточно, обработал более 200 обращений граждан.
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"Фиксируем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям уехать из страны", - отметил Николенко.
Что касается сектора Газа, представитель МИД отметил, что дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинской общиной. "Прорабатываем потенциальные эвакуационные маршруты", - добавил он.
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На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды.
В Израиле за минувшие сутки удалось спасти украинского мальчика и разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге страны, в то же время есть информация о возможной гибели двух других украинцев, еще одного - в секторе Газа.