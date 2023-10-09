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У МЗС шукають рішення для допомоги українцям виїхати з Ізраїля

У МЗС шукають рішення для допомоги українцям виїхати з Ізраїля

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України шукають рішення для допомоги українцям виїхати з Ізраїля, повідомив у понеділок речник МЗС Олег Ніколенко, пише УНН.

Деталі

Загалом за минулу добу, з його слів, оперативний штаб МЗС України для надання допомоги українцям в Ізраїлі, що працює цілодобово, опрацював понад 200 звернень громадян.

Цитата

"Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни", - зазначив Ніколенко.

Щодо сектору Газа речник МЗС зазначив, що дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв'язок із українською громадою. "Опрацьовуємо потенційні евакуаційні маршрути", - додав він.

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди.

В Ізраїлі за минулу добу вдалося врятувати українського хлопчика і розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні країни, водночас є інформація про можливу загибель інших двох українців, ще одного - у секторі Газа.

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