У МЗС шукають рішення для допомоги українцям виїхати з Ізраїля
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України шукають рішення для допомоги українцям виїхати з Ізраїля, повідомив у понеділок речник МЗС Олег Ніколенко, пише УНН.
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Загалом за минулу добу, з його слів, оперативний штаб МЗС України для надання допомоги українцям в Ізраїлі, що працює цілодобово, опрацював понад 200 звернень громадян.
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"Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни", - зазначив Ніколенко.
Щодо сектору Газа речник МЗС зазначив, що дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв'язок із українською громадою. "Опрацьовуємо потенційні евакуаційні маршрути", - додав він.
Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди.
В Ізраїлі за минулу добу вдалося врятувати українського хлопчика і розшукати 5 громадян України, які вважалися зниклими на півдні країни, водночас є інформація про можливу загибель інших двох українців, ще одного - у секторі Газа.