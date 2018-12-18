В МИД рассказали, сколько украинцев умерло за рубежом в этом году

"По имеющейся в Департаменте консульской службы МИД Украины информации, на протяжении 2018 за рубежом умерло 2613 граждан Украины, из них погибло - 246 человек", - сообщили в МИД.



В то же время в министерстве отметили, что приведенные статистические данные не учитывают случаев смерти или гибели граждан Украины за рубежом, о которых зарубежные дипломатические и консульские учреждения Украины или Департамент консульской службы МИД по тем или иным причинам не были проинформированы компетентными органами стран пребывания или родственниками умерших или погибших.



Кроме того, отметили в МИД, указанные данные не учитывают статистику случаев смерти или гибели за границей граждан Украины с двойным гражданством, поскольку компетентные органы иностранных государств считают их своими гражданами и, соответственно, не сообщают зарубежные дипломатические и консульские учреждения Украины о таких случаях.



Как сообщал УНН, в прошлом месяце в результате ДТП в Чехии погибли пять граждан Украины.