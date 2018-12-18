У МЗС розповіли, скільки українців померло за кордоном цього року

"За наявною в Департаменті консульської служби МЗС України інформацією, впродовж 2018 р. за кордоном померло 2613 громадян України, з них загинуло — 246 осіб", - повідомили у МЗС.



Водночас у міністерстві зазначили, що наведені статистичні дані не враховують випадків смерті або загибелі громадян України за кордоном, про які закордонні дипломатичні та консульські установи України чи Департамент консульської служби МЗС з тих чи інших причин не було поінформовано компетентними органами країн перебування або родичами померлих чи загиблих.



Крім того, зазначили у МЗС, вказані дані не враховують статистику випадків смерті або загибелі за кордоном громадян України з подвійним громадянством, оскільки компетентні органи іноземних держав вважають їх своїми громадянами і, відповідно, не повідомляють закордонні дипломатичні та консульські установи України про такі випадки.



Як повідомляв УНН, минулого місяця внаслідок ДТП у Чехії загинуло п’ятеро громадян України.