В МИД РФ прокомментировали новые санкции ЕС против России

"Это подрывная политика, направленная против жителей Крыма", - заявила Захарова.

Во вторник ЕС расширил санкционный список, связанный с аннексией Крыма Россией, а также строительством Керченского моста. Как отмечалось в Официальном журнале ЕС, санкции были введены в отношении еще шести российских компаний.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Последний пакет - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Согласно данным Совета ЕС, к настоящему моменту ограничения введены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.