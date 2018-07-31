У МЗС РФ прокоментували нові санкції ЄС проти Росії

"Це підривна політика, спрямована проти жителів Криму", - заявила Захарова.

У вівторок ЄС розширив список санкцій, пов'язаний з анексією Криму Росією, а також будівництвом Керченського мосту. Як зазначалося в Офіційному журналі ЄС, санкції були введені щодо ще шести російських компаній.

Наразі щодо Росії діє кілька пакетів санкцій ЄС: економічні, індивідуальні обмежувальні заходи і санкції щодо Криму. Останній пакет - це набір цільових санкцій щодо Криму, з яким європейському бізнесу заборонено підтримувати будь-які зв'язки. Згідно з даними Ради ЄС, наразі обмеження введені щодо 155 фізичних осіб та 44 організацій.