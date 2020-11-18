МИД обратился к лучшим ІТ-специалистам Украины для разработки специального чат-бота - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Украине 20 ноября начнется командная номинация в рамках семнадцатого ІТ-чемпионата DEV Challenge, участники которого будут разрабатывать специальную чат-бот платформу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"20 ноября в Украине начинается командная номинация в рамках семнадцатого ІТ-чемпионата DEV Challenge. В этом сезоне команды будут разрабатывать специальную чат-бот платформу для Министерства иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, благодаря чат-боту пользователи смогут получить ответы на свои вопросы в любое время суток и в любой точке планеты на экране гаджета.
"МИД продолжает цифровую трансформацию. Мы вынесли на соревнования лучших ІТ-специалистов Украины разработку специальной чат-бот платформы для министерства. Она поможет сотням тысяч украинских граждан получить ответы на их вопросы всего в несколько кликов", - сказал Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что кому-то это решение поможет просто узнать сроки изготовления апостиля, а кому-то, возможно, быстро найти контакты консулов в чрезвычайной ситуации за рубежом.
"Поэтому ваши усилия по разработке этого инструмента помогут даже не МИД, а сотням тысяч украинских граждан", - сказал министр в обращении к участникам соревнования.
Указано, что ожидается, что чат-бот платформа обеспечит комплексную консультационную поддержку граждан, будет предоставлять ответы на часто задаваемые вопросы, будет предусматривать возможность общения с администратором.
Отмечается, что новый инструмент будет рассчитан на:
- технические вопросы - как пользоваться порталом или кабинетом в той или иной информационной системе МИД;
- вопрос об услугах, предоставляемых МИД (консульства за рубежом, информация для иностранцев, консульские действия, программа "Защита", "горячая линия" консульской службы и МИД);
- сопутствующие вопросы - как выгрузить данные, как сделать запрос и т.д.;
- функции подписки на обновление и напоминание - напоминание о событиях, которые происходят в МИД и украинских заграничных дипломатических учреждениях.
"Ожидается, что платформа будет доступна в Facebook Messenger, Viber, Telegram, вебвиджетах на портале МИД и в социальных сетях. Создание чат-бот платформы происходит на безвозмездной основе в рамках партнерства МИД и компании We_Challenge", - добавили в пресс-службе.
Напомним, МВД выпустило обновление чат-бота по противодействию домашнему насилию.