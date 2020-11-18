МЗС звернулося до найкращих ІТ-спеціалістів України задля розробки спеціального чат-боту - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В Україні 20 листопада розпочнеться командна номінація в рамках сімнадцятого ІТ-чемпіонату DEV Challenge, учасники якого розроблятимуть спеціальну чат-бот платформу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
“20 листопада в Україні розпочинається командна номінація в рамках сімнадцятого ІТ-чемпіонату DEV Challenge. Цього сезону команди розроблятимуть спеціальну чат-бот платформу для Міністерства закордонних справ України”, - йдеться у повідомленні.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, завдяки чат-боту користувачі зможуть отримати відповіді на свої питання у будь-який час доби та у будь-якій точці планети на екрані свого гаджета.
“МЗС продовжує велику цифрову трансформацію. Ми винесли на змагання найкращих ІТ-спеціалістів України розробку спеціальної чат-бот платформи для міністерства. Вона допоможе сотням тисяч українських громадян отримати відповіді на їхні питання всього у кілька кліків”, - сказав Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що комусь це рішення допоможе просто дізнатися строки виготовлення апостилю, а комусь, можливо, швидко знайти контакти консулів у надзвичайній ситуації за кордоном.
“Тому ваші зусилля з розробки цього інструменту допоможуть навіть не МЗС, а сотням тисяч українських громадян”, - сказав міністр у зверненні до учасників змагання.
Вказано, що очікується, що чат-бот платформа забезпечить комплексну консультативну підтримку громадян, надаватиме відповіді на поширені питання, передбачатиме можливість спілкування з адміністратором.
Зазначається, що новий інструмент буде розрахований на:
- технічні питання - як користуватися порталом чи кабінетом в тій чи іншій інформаційній системі МЗС;
- питання щодо послуг, які надаються МЗС (консульства за кордоном, інформація для іноземців, консульські дії, програма “Захист”, “гаряча лінія” консульської служби та МЗС);
- супутні питання – як вивантажити дані, як зробити запит, тощо;
- функції підписки на оновлення та нагадування – нагадування про події, які відбуваються в МЗС та українських закордонних дипломатичних установах.
“Очікується, що платформа буде доступна у Facebook Messenger, Viber, Telegram, вебвіджетах на порталі МЗС та у соціальних мережах. Створення чат-бот платформи відбувається на безоплатній основі в рамках партнерства МЗС та компанії We_Challenge”, - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, МВС випустило оновлення чат-боту з протидії домашньому насильству.