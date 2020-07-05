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В МИДе сообщили детали инцидента с 17 украинцами в аэропорту Афин

В МИДе сообщили детали инцидента с 17 украинцами в аэропорту Афин

Киев  •  УНН

 • 86775 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В аэропорту столицы Греции не пропустили группу граждан Украины из-за карантинных ограничений и запрет на въезд из Украины: консул выехал в аэропорт. Об этом УНН сообщили в департаменте консульской службы МИДа.

"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи действующим ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", - сообщили в ДКС.

По данным СМИ, украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

"Наше посольство в Греции сразу после того, как стало известно о непропуске наших граждан, начало заниматься этим делом. Завтра по этому поводу будет предоставлен развернутый комментарий. Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации период, планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядка въезда в ту или иную иностранную страну", - рассказал собеседник МИДа.

Предварительно, речь шла о 17 гражданах Украины, которых по прибытию во время паспортного контроля не пустили на въезд в Грецию.

Как сообщалось ранее в УНН, Евросоюз открыл границы для 14 стран, Украины среди них нет.

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