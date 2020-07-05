У МЗС повідомили деталі інциденту з 17 українцями в аеропорту Афін

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Київ • УНН

 • 86783 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. В аеропорту столиці Греції не пропустили групу громадян України через карантинні обмеження і заборону на в'їзд з України: консул виїхав до аеропорту. Про це повідомили УНН у департаменті консульської служби МЗС. 

"Наших громадян не затримано. Їх не пропустили на в'їзд до країни у зв'язку діючим обмеженнями. Консул купив води, засоби гігієни та виїхав до аеропорту. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідання", - повідомили у ДКС.

За даними ЗМІ, українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із "Борисполя" о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту "Київ").

"Наше посольство в Греції одразу після того, як стало відомо про непропуск наших громадян, почало займатися цією справою. Завтра з цього приводу буде надано розгорнутий коментар. Наразі можу порадити усім нашим громадянам, які мають намір подорожувати у цей непростий з точки зору епідеміологічної ситуації період, планувати свої поїздки виключно після отримання з офіційних джерел актуальної інформації щодо можливості/порядку в'їзду до тієї чи іншої іноземної країни", - розповів співрозмовник МЗС.

Попередньо, мова йшла про 17 громадян України, яких після прибуття під час паспортного контролю не впустили на в’їзд до Греції.

Як повідомлялося раніше в УНН, Євросоюз відкрив кордони для 14 країн, України серед них немає.

Українські Національні Новини

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