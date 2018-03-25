В МИД Польши заверили: Варшава не хочет выбирать Киеву героев

ukru
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 36084 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 60243 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 98467 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107397 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115597 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121242 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132504 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146743 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148046 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 193595 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

10 марта, 06:29 • 110044 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 102675 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 82494 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 106968 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 62966 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 3653 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 36055 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 106968 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 179781 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 213395 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 7471 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 50917 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 62966 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 102675 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 193594 просмотра
Актуальное
В МИД Польши заверили: Варшава не хочет выбирать Киеву героев

В МИД Польши заверили: Варшава не хочет выбирать Киеву героев

Киев  •  УНН

 • 12324 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Мысли, что Варшава хочет выбирать Украине героев или повлиять на содержание украинских учебников по истории, являются абсолютно неоправданными. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Как пишет издание, чиновник в то же время предостерегает, что польское правительство не может согласиться на то, чтобы у поляков отбирали право похоронить своих близких, зажечь лампадку и помолиться.

Бартоша Цихоцкого, который возглавляет работу группы по вопросам историко-правового диалога с Израилем, спрашивали о том, почему, несмотря на возражения Киева о внесении изменений в Закон об ИНП, премьер-министр Матеуш Моравецький не создал подобную группу по диалогу с Украиной.

Чиновник пояснил, что польское предложение создать "политический механизм для урегулирования всех этих вопросов, по которым обе стороны имеют свои ожидания или претензии, такие как поиск бренных останков, эксгумации, празднование или возврата культурных благ", не вызывала интерес Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дуда направил в Конституционный суд закон с запретом "бандеризма"

Он отметил, что в контексте прежних споров Польша "не может согласиться" на создание комиссии только по вопросам изменения в Закон об Институте национальной памяти.

На замечание, что, возможно, в связи с развитием добрых стратегических отношений с другими партнерами, Украина все меньше нуждается в Польше как посреднике в диалоге с ЕС и НАТО, заместитель министра заявил, что такое мышление "будет вредным прежде всего для самого Киева".

"При всем уважении к роли немецкого правительства в создании и поддержке политики санкций против России, со всей благодарностью за роль Германии в предоставлении помощи Украине, которая страдает от военного и экономического кризиса, и все же, это не польское правительство строит Nord Stream 2 с Россией, это не наш президент ездит на переговоры с Владимиром Путиным и посылает ему поздравления после выборов", - отметил Бартош Цихоцкий.

По словам Цихоцкого, "Польша многое может предложить Украине, потому что мы считаем это также нашим интересом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко считает, что в исторических вопросах между Украиной и Польшей будет найдено понимание

"Наша экономика нуждается в украинских работниках, наши университеты в украинских студентах, наш бизнес в украинских менеджерах; то, что происходит на Донбассе, и что происходит в Крыму является для нас вопросом национальной безопасности - мы не можем согласиться с этим не потому, что мы хотим доставить удовольствие нашим партнерам в Киеве, а потому, что это также снижает уровень нашей безопасности", - подтвердил Цихоцкий.

В то же время он подчеркнул, что Польша не заинтересована в том, чтобы "все отношения с Украиной омрачали некоторые исторические проблемы".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы