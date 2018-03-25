У МЗС Польщі запевнили: Варшава не хоче обирати Києву героїв

Як пише видання, чиновник застерігає водночас, що польський уряд не може погодитися на те, щоб полякам відбирали право поховати своїх близьких, засвітити лампадку та помолитися.

Бартоша Ціхоцького, який очолює роботу групи з питань історично-правового діалогу з Ізраїлем, запитували про те, чому, незважаючи на заперечення Києва щодо внесення змін до Закону про ІПН, прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький не вирішив створити подібну групу щодо діалогу з Україною.

Чиновник пояснив, що польська пропозиція створити «політичний механізм для врегулювання всіх цих питань, щодо яких обидві сторони мають свої очікування або претензії, такі як пошук тлінних останків, ексгумації, святкування або повернення культурних благ», не викликала зацікавлення Києва.

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Він наголосив, що в контексті колишніх суперечок Польща «не може погодитися» на створення комісії лише з питань зміни до Закону про Інститут національної пам'яті.

На зауваження, що, можливо, у зв'язку з розвитком добрих стратегічних відносин з іншими партнерами, Україна все менше потребує Польщі як посередника в діалозі з ЄС та НАТО, заступник міністра заявив, що таке мислення «буде шкідливим насамперед для самого Києва».

«З усією повагою до ролі німецького уряду у створенні та підтримці політики санкцій проти Росії, з усією вдячністю за роль Німеччини у наданні допомоги Україні, яка страждає від військової та економічної кризи, та все таки, це не польський уряд будує Nord Stream 2 з Росією, це не наш президент їздить на переговори з Владіміром Путіним і надсилає йому поздоровлення після виборів» - наголосив Бартош Ціхоцький.

За словами Ціхоцького, «Польща має багато чого запропонувати Україні, тому що ми вважаємо це також нашим інтересом».

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«Наша економіка потребує українських працівників, наші університети українських студентів, наш бізнес українських менеджерів; те, що відбувається в Донбасі, і що відбувається в Криму є для нас питанням національної безпеки - ми не можемо погодитися з цим не тому, що ми хочемо зробити приємність нашим партнерам у Києві, а тому, що це також знижує рівень нашої безпеки», - ствердив Ціхоцький.

Водночас він підкреслив, що Польща не є зацікавлена в тому, щоб «усі відносини з Україною затьмарювали деякі історичні проблеми».