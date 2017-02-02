В МИД Беларуси заявили, что Россия без предупреждений приняла решение о введении пограничной зоны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что Россия без предупреждения приняла решение об установлении пограничных зон на границе с Беларусью. Об этом сообщила начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина на сайте ведомства, передает УНН.
"...Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления", - сообщила М.Ваньшина.
Однако она отметила, что не стоит сейчас драматизировать ситуацию.
"Мы анализируем данный документ", - прокомментировала М.Ваньшина.
По ее словам, это не первый подобный случай.
"Похожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России", - отметила М.Ваньшина.
Она также подчеркнула, что с учетом уровня прямого взаимодействия пограничных служб России и Беларуси подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы.
"...У многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез целого ряда существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - отметила М.Ваньшина.
Напомним, глава ФСБ России Александр Бортников распорядился установить пограничную зону на границе России с Белоруссией. Приказ вступит в силу с 7 февраля.