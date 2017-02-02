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У МЗС Білорусі заявили, що Росія без попереджень прийняла рішення про введення прикордонної зони

Київ • УНН

 • 21560 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Міністерстві закордонних справ Білорусі повідомили, що Росія без попередження прийняла рішення про встановлення прикордонних зон на кордоні з Білоруссю. Про це повідомила начальника відділу прес-служби МЗС Білорусі Марія Ваньшина на сайті відомства, передає УНН.

У МЗС Білорусі заявили, що Росія без попереджень прийняла рішення про введення прикордонної зони

"…всупереч всім існуючим домовленостям, що регулює охорону державних кордонів двох країн і порядок їх перетину, російська сторона прийняла рішення про встановлення прикордонної зони на кордоні з Білоруссю без попереднього повідомлення", - повідомила М.Ваньшина.

Проте вона зауважила, що не варто зараз драматизувати ситуацію.

"Ми аналізуємо даний документ", - прокоментувала М.Ваньшина.

За її словами, це не перший подібний випадок.

"Схожа ситуація сталася на початку 2016 року, коли Росія фактично почала вводити обмеження на в'їзд громадян третіх країн через кордон Білорусі та Росії", - зауважила М.Ваньшина.

Вона також наголосила, що з урахуванням рівня прямої взаємодії прикордонних служб Росії і Білорусі подібна нескоординованість дій, природно, викликає справедливі запитання.

"…у багатьох складається враження, що ці дії ведуть до відновлення повноцінного контролю на білорусько-російському кордоні, скасованого більше двадцяти років тому. А це йде врозріз цілої низки існуючих домовленостей, які передбачають базовий принцип відкритості кордонів між Республікою Білорусь і Російською Федерацією», - зазначила М.Ваньшина.

Нагадаємо, голова ФСБ Росії Олександр Бортников розпорядився встановити прикордонну зону на кордоні Росії з Білорусією. Наказ набере чинності з 7 лютого.

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