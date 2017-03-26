В Беларуси не видят ничего "неевропейского" в действиях своих правоохранителей

“Вчерашняя акция носила несанкционированный характер. Участие в несанкционированных акциях тянет конкретные последствия в любой стране мира. И что „неевропейского“ смогли увидеть в действиях наших правоохранительных органов западные политики? В Минске разгоняли демонстрантов водометами? Может быть, распыляли газ? Нет. И, слава богу, обошлось без жертв”, — сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Он также отметил, что право граждан на мирные собрания закреплено в Конституции.

“Однако ключевое слово здесь — мирные. Если же к месту мероприятия подвозят „коктейли Молотова“, подгоняют автомобили с оружием, подключают анархистов, то назвать такую ​​акцию мирной язык не поворачивается”, — отметил представитель МИД Беларуси.

Также, по его словам, в условиях нарастания и расширения географии террористической угрозы власти важно быть особенно бдительной.

“Именно такой урок мы извлекли из недавних террористических актов в Лондоне, Берлине, Париже, Брюсселе, Ницце. Именно этим руководствовались белорусские власти 25 марта. Главной задачей было обеспечить безопасность граждан и не допустить кровопролития, особенно с учетом имеющейся информации о провокации”, — отметили в белорусском ведомстве.

По словам пресс-секретаря, действия правоохранительных структур были абсолютно адекватными.

Как сообщал УНН, в посольстве США в Беларуси и Европейском союзе осудили задержания активистов в Минске .

Напомним, представители правоохранительных органов препятствовали сбора участников “Марша рассерженных белорусов” , который оппозиция намеревалась провести в центре Минска в связи с празднованием Дня свободы.