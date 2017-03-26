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У Білорусі не бачать нічого "неєвропейського" у діях своїх правоохоронців

У Білорусі не бачать нічого "неєвропейського" у діях своїх правоохоронців

Київ • УНН

 • 9879 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Білорусі не розуміють, що “неєвропейського” побачили західні політики в діях білоруських правоохоронців у суботу, передає УНН з посиланням на Белта.

“Вчорашня акція носила несанкціонований характер. Участь в несанкціонованих акціях тягне конкретні наслідки в будь-якій країні світу. І що „неєвропейського“ змогли побачити в діях наших правоохоронних органів західні політики? У Мінську розганяли демонстрантів водометами? Може бути, розпилювали газ? Ні. І, слава богу, обійшлося без жертв”, — сказав прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик.

Він також зазначив, що право громадян на мирні зібрання закріплено в Конституції.

“Однак ключове слово тут — мирні. Якщо ж до місця заходу підвозять „коктейлі Молотова“, підганяють автомобілі зі зброєю, підключають анархістів, то назвати таку акцію мирною язик не повертається”, — зазначив представник МЗС Білорусі.

Також, за його словами, в умовах наростання і розширення географії терористичної загрози владі важливо бути особливо пильними.

“Саме такий урок ми витягли з недавніх терористичних актів в Лондоні, Берліні, Парижі, Брюсселі, Ніцці. Саме цим керувалися білоруська влада 25 березня. Головним завданням було забезпечити безпеку громадян і не допустити кровопролиття, особливо з урахуванням наявної інформації про провокації”, — зазначили у білоруському відомстві.

За словами прес-секретаря, дії правоохоронних структур були абсолютно адекватними.

Як повідомляв УНН, у посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську.

Нагадаємо, представники правоохоронних органів перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів”, який опозиція мала намір провести в центрі Мінська у зв’язку зі святкуванням Дня волі.

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