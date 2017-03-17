В Мюнхене погиб украинский композитор
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Украинский композитор и пианист Тарас Ященко погиб в Мюнхене. О смерти музыканта сообщил генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Уважаемые Украинцы Мюнхена ... Сегодня полиция Мюнхена сообщила Генеральному консульству о трагической гибели всем нам известного композитора и музыканта Тараса Ященко ... Светлая память ...", - написал В.Костюк.
Как сообщал УНН, на 88-м году жизни скончался украинский композитор, дирижер, основатель этнографического хора "Гомон" Леопольд Ященко.