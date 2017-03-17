У Мюнхені загинув український композитор
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Український композитор та піаніст Тарас Ященко загинув у Мюнхені. Про смерть музиканта повідомив генеральний консул України у Мюнхені Вадим Костюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Шановні українці Мюнхена... Сьогодні поліція Мюнхена повідомила Генеральне консульство про трагічну загибель усім нам відомого композитора та музиканта Тараса Ященка... Світла пам’ять...”, — написав В.Костюк.
Як повідомляв УНН, на 88-му році життя помер український композитор, диригент, засновник етнографічного хору “Гомін” Леопольд Ященко.