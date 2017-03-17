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У Мюнхені загинув український композитор

У Мюнхені загинув український композитор

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Український композитор та піаніст Тарас Ященко загинув у Мюнхені. Про смерть музиканта повідомив генеральний консул України у Мюнхені Вадим Костюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Шановні українці Мюнхена... Сьогодні поліція Мюнхена повідомила Генеральне консульство про трагічну загибель усім нам відомого композитора та музиканта Тараса Ященка... Світла пам’ять...”, — написав В.Костюк.

Як повідомляв УНН, на 88-му році життя помер український композитор, диригент, засновник етнографічного хору “Гомін” Леопольд Ященко.

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