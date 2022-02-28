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В МВД призвали украинцев звонить руководству РФ и выкладывать разговоры в соцсети

В МВД призвали украинцев звонить руководству РФ и выкладывать разговоры в соцсети

Киев • УНН

 • 147155 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украинцев призвали звонить руководству России, чьи телефонные номера были “слиты” в Telegram-бот “Власть РФ”, и выкладывать в социальные сети записи разговоров. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в видеообращении, пишет УНН.

Цитата

“Мы совместно с кибервойсками Украины взломали сайт Кремля. Теперь в свободном доступе у нас есть вся телефонная база Кремля. Начиная от руководителей администрации и заканчивая их журналистами, их общественными организациями и их гадалками. В телефонной базе Кремля есть отдельный пул кремлевских гадалок. Это чтобы вы понимали, как работает информационная машина РФ”, — рассказал Денисенко.

Детали

Денисенко призвал найти пять минут свободного времени и зайти на Telegram-бот “Власть РФ”.

"Для чего я вам это рассказываю, чтобы каждый из вас, если имеет пять минут свободного времени, зашел на Telegram-бот "Власть РФ“. На нем вывешены все телефоны руководства Российской Федерации, депутатов Госдумы и тому подобное. Пожалуйста, потратьте пять минут своего свободного времени. Наберите любого, но очень важно, чтобы вы записывали на видео или хотя бы по аудио. Говорите с ними обо всем, что вы хотите, спросите все, что вы хотите. Но обязательно потом выложите это в свои социальные сети” — призвал Денисенко.

Он отметил, что это будет большой доказательной базой.

“И это обязательно будет выбивать из колеи огромную массу людей, которые сейчас думают о войне с Украиной, а теперь пусть подумают о своем будущем”, — добавил он.

Дополнение

Директор Украинского института будущего Виктор Андрусив сообщил на своей странице в Facebook, что украинские кибервойска взламали Кремль и вытащили базу контактов российских чиновников. Там телефоны и э-мейлы.

“Звоните и пишите этим подонкам все, что о них думаете. Контактов очень много, поэтому мы сделали бот для удобства выбора, кому вы можете сказать свои чувства и мысли. И не стесняйтесь в выражениях”, — написал он.

А ранее международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российским властям - после вторжения России в Украину.

Украинские Национальные Новости

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