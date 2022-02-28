У МВС закликали українців телефонувати керівництву РФ й викладати розмови в соцмережі

Цитата

“Ми спільно з кібервійськами України взламали сайт Кремля. Тепер у вільному доступі у нас є вся телефонна база Кремля. Починаючи від керівників адміністрації й закінчуючи їхніми журналістами, їхніми громадськими організаціями та їхніми ворожками. У телефонній базі Кремля є окремий пул кремлівських ворожок. Це щоб ви розуміли, як працює інформаційна машина РФ”, — розповів Денисенко.

Деталі

Денисенко закликав знайти п’ять хвилин вільного часу й зайти на Telegram- бот “Власть РФ”.

“Для чого я вам це розповідаю, щоб кожен з вас, якщо має п’ять хвилин вільного часу, зайшов на Telegram-бот "Власть РФ“. На ньому є вивішені всі телефони керівництва Російської Федерації, депутатів Держдуми тощо. Будь ласка, витратьте п’ять хвилин свого вільного часу. Наберіть будь-кого, але дуже важливо, щоб ви записували на відео або хоча б по аудіо. Говоріть з ними про все, що ви хочете, запитайте все, що ви хочете. Але обов’язково потім викладіть це у свої соціальні мережі” — закликав Денисенко.

Він зазначив, що це буде великою доказовою базою.

“Й це обов’язково буде вибивати з колії величезну масу людей, які зараз думають про війну з Україною, а тепер нехай подумають про своє майбутнє”, — додав він.

Доповнення

Директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів повідомив на своїй сторінці у Facebook, що українські кібервійська взламали Кремль і витягнули базу контактів російських посадовців. Там телефони й емейли.

“Дзвоніть і пишіть цим покидькам все, що про них думаєте. Контактів дуже багато, тому ми зробили бот для зручності вибору, кому ви можете сказати свої почуття і думки. І не соромтесь у висловах”, — написав він.

А раніше міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі - після вторгнення Росії в Україну.