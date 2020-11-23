В МВД за сутки обнаружили более 450 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В системе органов МВД за сутки зафиксировано 456 случаев коронавирусной болезни COVID-19 - за неделю заболело всего около 2,7 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
"На прошлой неделе COVID-19 заболело 2686 правоохранителей МВД. Сегодня, 23 ноября, за сутки зафиксировано 456 случаев заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2686", - говорится в сообщении.
За сутки наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано: в Запорожской области (25), в Черкасской области (27) и в Киеве (+49).
"С начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 20114 правоохранителей, выздоровели - 19166, умерло - 58", - резюмировали в МВД.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 635 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 10 945.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.