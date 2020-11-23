У МВС за добу виявили понад 450 випадків COVID-19

​​"Минулого тижня на COVID-19 захворіло 2686 правоохоронців МВС. Сьогодні, 23 листопада, за добу зафіксовано 456 випадків зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС, упродовж минулого тижня таких випадків було 2686", - йдеться у повідомленні.

За добу найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано: у Запорізькій області (+25), у Черкаській області (+27) та у місті Києві (+49).

"З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 20 114 правоохоронців, одужало – 19 166, померло - 58", - резюмували у МВС.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 635 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 945.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.