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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МВД рассказали о ситуации на Куликовом поле в Одессе

Киев • УНН

 • 10344 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. На Куликовом поле в Одессе сегодня без происшествий. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель директора отдела коммуникаций МВД Виктория Навроцкая.

В МВД рассказали о ситуации на Куликовом поле в Одессе

"Одна женщина сообщила сегодня, что в цветах возле Дома профсоюзов она якобы увидела какую-то сумку. Взрывотехники и кинологическая служба отвели людей на безопасное расстояние, проверили - это сообщение не подтвердилось. Это - единственное такое событие на сегодня. С советской символикой никого не было", - сказала Навроцкая.

По ее словам, в настоящее время на Куликовом поле все спокойно, правоохранители продолжают обеспечивать безопасность.

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"Все силы готовы к необычным ситуациям, если они будут, но в настоящее время инцидентов не было. Ограждение снимут, когда будут завершены все массовые мероприятия. Подразделения будут находиться на позициях максимальное время", - сказала представительница МВД.

Так, в министерстве подтвердили, что ждут еще один марш, запланированный правыми активистами на 18:00 в Парке Шевченко.

"Там будут правоохранители для безопасности, в первую очередь, участников", - рассказала она.

Кроме того, по словам Навроцкой, правоохранители будут работать в усиленном режиме в Одессе и по всей Украине до самой Лиги Чемпионов.

Как сообщал УНН, полиция проверяла информацию о подозрительном предмете на Куликовом поле в Одессе.

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