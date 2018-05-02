В МВД рассказали о ситуации на Куликовом поле в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. На Куликовом поле в Одессе сегодня без происшествий. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель директора отдела коммуникаций МВД Виктория Навроцкая.
"Одна женщина сообщила сегодня, что в цветах возле Дома профсоюзов она якобы увидела какую-то сумку. Взрывотехники и кинологическая служба отвели людей на безопасное расстояние, проверили - это сообщение не подтвердилось. Это - единственное такое событие на сегодня. С советской символикой никого не было", - сказала Навроцкая.
По ее словам, в настоящее время на Куликовом поле все спокойно, правоохранители продолжают обеспечивать безопасность.
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"Все силы готовы к необычным ситуациям, если они будут, но в настоящее время инцидентов не было. Ограждение снимут, когда будут завершены все массовые мероприятия. Подразделения будут находиться на позициях максимальное время", - сказала представительница МВД.
Так, в министерстве подтвердили, что ждут еще один марш, запланированный правыми активистами на 18:00 в Парке Шевченко.
"Там будут правоохранители для безопасности, в первую очередь, участников", - рассказала она.
Кроме того, по словам Навроцкой, правоохранители будут работать в усиленном режиме в Одессе и по всей Украине до самой Лиги Чемпионов.
Как сообщал УНН, полиция проверяла информацию о подозрительном предмете на Куликовом поле в Одессе.