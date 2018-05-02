У МВС розповіли про ситуацію на Куликовому полі в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. На Куликовому полі в Одесі сьогодні без пригод. Про це в коментарі УНН розповіла заступник директора відділу комунікацій МВС Вікторія Навроцька.
“Одна жінка повідомила сьогодні, що у квітах біля Будинку профспілок вона начебто побачила якусь сумку. Вибухотехніки і кінологічна служба відвели людей на безпечну відстань, перевірили — це повідомлення не підтвердилось. Це — єдина така подія на сьогодні. З радянською символікою нікого не було”, — сказала В.Навроцька.
З її слів, наразі на Куликовому полі все спокійно, правоохоронці продовжують забезпечувати безпеку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі люди несуть квіти до місця трагічних подій 2 травня
“Всі сили готові до незвичайних ситуацій, якщо вони будуть, але на даний час інцидентів не було. Огорожу знімуть, коли будуть завершені всі масові заходи. Підрозділи будуть перебувати на позиціях максимальний час”, — сказала представниця МВС.
Так, у міністерстві підтвердили, що чекають на ще один марш, запланований правими активістами на 18:00 у Парку Шевченка.
“Там будуть правоохоронці для безпеки, в першу чергу, учасників”, — розповіла вона.
Крім того, за словами Навроцької, правоохоронці працюватимуть в посиленому режимі в Одесі і по всій Україні аж до самої Ліги Чемпіонів.
Як повідомляв УНН, поліція перевіряла інформацію про підозрілий предмет на Куликовому полі в Одесі.