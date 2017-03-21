В МВД рассказали подробности стрельбы в Черкасской области и ликвидации банды "балтийцев"

Представитель МВД обнародовал фото злоумышленника и отметил, что это "некий Сергей Лещенко, зарегистрированный в Балтском районе Одесской области".

"Жил в Киевской области... Во время налета на дом очередной своей жертвы трижды выстрелил в бойцов КОВД..., которые были в засаде - за это от них в ответ сам получил две пули: в ногу и живот. Умер во время оказания медицинской помощи", - написал А.Шевченко.

Он также добавил, что С.Лещенко за свою жизнь успел принять активное участие в банде, которую оперативники уголовного розыска назвали "балтийцы".

"На ее счету - более 10 серийных эпизодов дерзких вооруженных разбоев в Киевской, Кировоградской, Житомирской, Ровенской областях. Среди жертв банды разные люди: и сельские предприниматели среднего достатка, и богатый судья одной из высших судебных инстанций страны", - написал А.Шевченко.

Он также пообещал завтра с утра обнародовать детали операции по ликвидации дерзкой банды "балтийцев" оперативниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Как сообщал УНН, 20 марта во время спецоперации в Черкасской области правоохранители застрелили злоумышленника, который открыл огонь в полицейских.