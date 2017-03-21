У МВС розповіли подробиці стрілянини на Черкащині та ліквідації банди "балтійців"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Зловмисник, який загинув у результаті стрілянини на Черкащині, входив до банди "балтійці", що мала на своєму рахунку понад 10 серійних епізодів збройних розбоїв на Київщині, Кировоградщині, Житомирщині, Рівненщині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник глави МВС Артем Шевченко, передає УНН.
Речник МВС оприлюднив фото зловмисника і зазначив, що це "такий собі Сергій Лещенко, зареєстрований у Балтському районі на Одещині".
"Мешкав на Київщині... Під час нальоту на будинок чергової своєї жертви тричі вистрілив у бійців КОРД..., що були у засідці - за це від них у відповідь сам отримав дві кулі: у ногу і живіт. Помер під час надання медичної допомоги", - написав А.Шевченко.
Він також додав, що С.Лещенко за своє життя встиг взяти активну участь у банді, яку оперативники карного розшуку назвали "балтійці".
"На її рахунку - понад 10 серійних епізодів зухвалих збройних розбоїв на Київщині, Кировоградщині, Житомирщині, Рівненщині. Серед жертв банди різні люди: і сільські підприємці середнього достатку, і заможна суддя однієї з вищих судових інстанцій країни", - написав А.Шевченко.
Він також пообіцяв завтра з ранку оприлюднити деталі операції з ліквідації зухвалої банди "балтійців" оперативниками Департаменту карного розшуку Національної поліції України.
Як повідомляв УНН, 20 березня під час спецоперації на Черкащині правоохоронці застрелили зловмисника, який відкрив вогонь у поліцейських.