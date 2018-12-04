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В МВД Франции назвали позорными действия радикалов в ходе манифестаций "желтых жилетов"

В МВД Франции назвали позорными действия радикалов в ходе манифестаций "желтых жилетов"

Киев  •  УНН

 • 8025 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер выступил с решительным осуждением действий радикалов в ходе манифестаций “желтых жилетов”. Об этом он заявил в понедельник в ходе заслушивания его комиссией по законодательству Национального собрания (нижняя палата парламента), передает УНН.

“Насилие такого масштаба редко когда отмечалось в современной Франции, это крайне серьезное явление. Подобное насилие постыдно и недостойно нашей страны”, — подчеркнул министр. Он особо отметил, что манифестантами в Париже “были недопустимо попраны символы страны, ее истории и победы”.

“Манифестанты осквернили парижскую Триумфальную арку, выступали с угрозами в адрес членов парламента. Имели место нападения на префектуры, некоторые из которых были разгромлены, а также атаки против целого ряда парламентских представительств, представительств государственного казначейства. В стране имели место не только атаки против символики Республики и ее институтов, но также и против ее экономики и основополагающих прав, в частности права на свободное перемещение”, — отметил министр.

Кастанер подтвердил ранее сообщенные им сведения о том, что в насильственных действиях участвовали представители правых и левых ультра. “Однако им никогда не удавалось подчинить себе это движение протеста”, — добавил он, говоря об ответственности за происходящее самих “желтых жилетов”. В то же время министр признал, что три недели эволюции движения “желтых жилетов” явно указали на его “резкую радикализацию”. “Некоторые манифестанты стремились убивать и убивать именно представителей правопорядка”, — подчеркнул глава МВД Франции.

Кастанер сообщил, что всего в результате трех недель протестов во Франции погибли три человека — “все при инцидентах при блокировании дорог”. “Всего были ранены 1322 человека, из которых 39 — тяжело”, — сказал министр. Говоря о методах, применяемых силами правопорядка, он отметил, что “следует пересмотреть доктрину их действий до событий предстоящей субботы”, когда пройдет новый общенациональный день протестов.

При этом, отвечая на вопросы депутатов, Кастанер сказал: “Я не считаю на данный момент, что введение чрезвычайного положения во Франции станет тем методом, который в должной мере повысит потенциал методов вмешательства”. “В настоящее время мы анализируем такую возможность как с юридической точки зрения, так и с точки зрения повышения эффективности действий. Я не исключаю любой возможности”, — уточнил он.

Как сообщал УНН, “желтые жилеты” повредили Триумфальную арку на миллион евро.

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