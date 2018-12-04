У МВС Франції назвали ганебними дії радикалів в ході маніфестацій "жовтих жилетів"

“Насильство такого масштабу рідко коли відзначалося в сучасній Франції, це вкрай серйозне явище. Подібне насильство ганебне і негідне нашої країни”, — підкреслив міністр. Він особливо відзначив, що маніфестантами в Парижі “були неприпустимо потоптані символи країни, її історії та перемоги”.

“Маніфестанти осквернили паризьку Тріумфальну арку, виступали з погрозами на адресу членів парламенту. Мали місце напади на префектури, деякі з яких були розгромлені, а також атаки проти цілого ряду парламентських представництв, представництв державного казначейства. В країні мали місце не тільки атаки проти символіки Республіки і її інститутів, але також і проти її економіки і основоположних прав, зокрема права на вільне пересування”, — зазначив міністр.

Кастанер підтвердив раніше повідомлені ним відомості про те, що в насильницьких діях брали участь представники правих і лівих ультра. “Однак їм ніколи не вдавалося підкорити собі цей рух протесту”, — додав він, говорячи про відповідальність за те, що відбувається самих “жовтих жилетів”. У той же час міністр визнав, що три тижні еволюції руху “жовтих жилетів” явно вказали на його “різку радикалізацію”. “Деякі маніфестанти прагнули вбивати і вбивати саме представників правопорядку”, — підкреслив глава МВС Франції.

Кастанер повідомив, що всього в результаті трьох тижнів протестів у Франції загинули три людини — “все при інцидентах при блокуванні доріг”. “Всього було поранено 1322 людини, з яких 39 — важко”, — сказав міністр. Говорячи про методи, що застосовуються силами правопорядку, він зазначив, що “слід переглянути доктрину їх дій до подій майбутньої суботи”, коли пройде новий загальнонаціональний день протестів.

При цьому, відповідаючи на питання депутатів, Кастанер сказав: “Я не вважаю на даний момент, що введення надзвичайного стану у Франції стане тим методом, який в повній мірі підвищить потенціал методів втручання”. “В даний час ми аналізуємо таку можливість як з юридичної точки зору, так і з точки зору підвищення ефективності дій. Я не виключаю будь-якої можливості”, — уточнив він.

Як повідомляв УНН, “жовті жилети” пошкодили Тріумфальну арку на мільйон євро.